Fim do estado de emergência é “responsabilização da sociedade como um todo”

O levantamento do estado de emergência é “um sinal da parte do Presidente da República e do Governo dado à sociedade, um sinal de confiança, de responsabilização da sociedade como um todo”, defende Jacinto Lucas Pires nesta quarta-feira.

Na opinião deste comentador do programa As Três da Manhã, trata-se de “um modo o menos paternalista possível”, cujo “resultado depende do que as pessoas fizerem e de como lerem esse sinal”.

Henrique Raposo, que partilha este espaço de debate, congratula-se com o levantamento do estado de emergência, “porque o estado de emergência vem acompanhado de um estado mental – o estado mental de pânico”.

“As pessoas não estão a ir ao hospital quando têm um AVC”, sublinha o comentador, recordando o estudo de terça-feira sobre o excesso de mortalidade em Portugal.

Além disso, defende, quanto mais depressa deixarmos o isolamento obrigatório mais depressa chegamos à imunidade de grupo.