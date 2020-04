Vida conta mais para o Cova da Piedade do que o futebol. "Quem quer ficar com sangue nas mãos?"

O Cova da Piedade, penúltimo classificado da Segunda Liga, nada sabe até agora sobre a possibilidade de cancelamento do que resta da temporada neste escalão mas manda a prudência e a incerteza quanto ao controlo da pandemia da Covid-19 que o emblema de Almada adote uma visão abrangente, bem para lá das quatro-linhas.

Em declarações a Bola Branca, Edgar Rodrigues, diretor-geral da SAD do Piedade, avança não ter informações concretas sobre o cenário que se desenha no horizonte, assegura que o clube acatará toda e qualquer decisão do Governo e deixa, em defesa da vida, uma questão no ar.

"O Piedade não vai fazer nada contra o que o Governo determinar. Em primeiro lugar, está a vida e saúde de todos. Depois, quero ver quem irá querer ficar com sangue nas mãos", afirma, sem reservas, o "homem forte" do futebol do 17º classificado da Segunda Liga.

A sete pontos do Vilafranquense, primeira equipa acima da "linha de água", o Piedade está pronto para jogar, em campo, a batalha pela permanência. O problema, nesta altura, é que a guerra contra o novo coronavírus não está ganha. Nem de perto nem de longe.