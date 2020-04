"Sobrevivência da maior parte dos clubes da I Liga depende da retoma da competição"

O presidente do Santa Clara alerta que se o futebol profissional não for retomado estará em causa a sobrevivência de muitos clubes. "Seria um descalabro", sublinha Rui Cordeiro, em entrevista a Bola Branca.

"A sobrevivência da maior parte dos clubes da I Liga depende dessa retoma. [O fim antecipado da época] Seria um descalabro e um rombo, não apenas para o Santa Clara. É fundamental que isso [a retoma] possa acontecer. Caso contrário, tempos muito negros, sombrios, irão abater-se sobre o futebol português. Acredito que se possa concluir o campeonato. Estamos a falar de uma janela de oportunidade - embora envolvendo alguma logística - de um mês e meio, para que nesse mês e meio possamos igualmente retomar o pagamento dos direitos televisivos que façam face à gestão de tesouraria", explica.



Determinante, acrescenta, é que haja uma decisão célere. "Começa a faltar tempo, mas acho que ainda é exequível. Agora, as decisões a serem tomadas - para um lado ou para outro - têm de ser tomadas já, para que possamos, em tempo útil, preparar a logística, no nosso caso, e viajar para jogar o resto dos jogos no Continente", avisa o dirigente insular.

O Santa Clara foi o "primeiro clube a predispor-se a realizar os jogos em falta em Portugal Continental", recorda, numa alusão à proposta apresentada pela Federação de se concentrarem as dez jornadas que estão por disputar numa região, de forma a diminuir o risco de contágio por Covid-19. "Seja no modelo dos estádios do Euro 2004, seja no modelo de escolher uma região do país, [há] sensivelmente 50 dias para finalizar o campeonato", contabiliza.