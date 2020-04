​Feirense quer igualdade. "Saúde pública? Então acabam campeonatos em todas as divisões"

"Se não podemos acabar os campeonatos por uma questão de saúde pública, então acabam os campeonatos em todas as divisões. Não se pode pensar em terminar a I Liga e na segunda vamos ficar por aqui. Acho que isso não é correto", sustenta o líder do clube da Feira, numa posição de apoio à posição tomada pela SAD do Feirense .

O presidente do CD Feirense defende que as comemorações dos 46 anos do 25 de Abril, "da democracia", no passado sábado, devem recordar a todos que "o país futebolístico não é só o Porto, o Benfica e o Sporting".

Nestas declarações a Bola Branca, Rodrigo Nunes fala em causa e em prejuízo próprio, ao afirmar que é contra um modelo que não premeie o mérito desportivo na temporada em curso. "Se o campeonato acabar, os dois primeiros sobem à I Liga e os dois últimos da I Liga descem à II Liga", defende. Caso essa seja a decisão, Nacional e Farense são promovidos à I Liga, com o Feirense, 3.º classificado aquando da suspensão dos campeonatos, devido à pandemia de Covid-19, sem hipóteses de lutar pela subida.

O presidente do Feirense fala respeitosamente de Pedro Proença, que, na passada terça-feira, acabou por ser convidado para o encontro com o Governo à última da hora. Lembra que esta posição secundária do líder da Liga de Clubes se deve até a exemplos já demonstrados no passado, de que este "não é muito interventivo, é mais reativo do que ativo".

Rodrigo Nunes elogia trabalho da SAD

Num cenário de ponto final na II Liga, a ausência de receitas pode obrigar a um plano de contingência. Para já o presidente do clube dá "os parabéns" pela forma como a SAD tem lidado com a situação, cumprindo com as suas obrigações.

Mas, com menos dinheiro, admite que os responsáveis pela Feirense SAD poderão ter de chegar a um entendimento com os jogadores, por, eventualmente, "não se poder pagar" tudo o que estava determinado.

O Feirense é o terceiro classificado da II Liga, como menos seis pontos do que o Farense e menos oito do que o Nacional da Madeira, equipas em posição de subida à I Liga.