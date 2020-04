Bastonário da Ordem dos Médicos diz que é "possível a solução dos jogos à porta fechada"

Na véspera da decisão do governo, articulada com a Direção Geral de Saúde sobre quando e como o futebol deverá regressar, Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos admite que mesmo no atual quadro da pandemia da Covid-19, é possível realizar os jogos que faltam até á conclusão do campeonato, desde que sejam à porta fechada.

“Naquilo que é a experiência que temos neste tipo de situação epidémicas ou pandémicas neste caso, temos que ter muito cuidado. Fazer jogos à porta fechada é possível, tomando medidas para salvaguardar a saúde dos jogadores, dirigentes, treinadores e as outras poucas pessoas. Mas em relação aos jogos terem assistência acho que é complicado”, refere Miguel Guimarães, em entrevista a Bola Branca.

O Bastonário da Ordem dos Médicos não só acha possível como recomendável os jogos à porta fechada como solução para o que falta da época.

“Neste momento ter jogos de futebol implica restrições muito grandes. Deverão ser feitos à porta fechada. Compreendo que os clubes vivem das receitas e os jogos sem público colocam em causa a sua saúde financeira. Mas não podemos correr riscos relativamente a esta infeção”, sublinha..