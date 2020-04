André Villas-Boas. Terminar Liga francesa é "decisão lógica"

Veja também:

André Villas-Boas considera que a decisão do Governo francês de terminar o campeonato foi a melhor decisão, tendo em atenção as consequências da pandemia do novo coronavírus sentidas naquele país.

“Penso tratar-se de uma decisão totalmente lógica, porque é muito cedo para retomar os treinos. As condições de recuperação incluídas no protocolo estabelecido pelos médicos foram muito difíceis de implementar. Esta decisão vai na direção do respeito que devemos ter pelas vítimas deste vírus, em França e no mundo", afirmou o treinador português do Marselha, em declarações publicadas pela sua assessoria de imprensa.

Quando foi interrompida, a Ligue 1 estava na 29.ª jornada, com o PSG a liderar, com mais 12 pontos que o segundo classificado, o Marselha.

André Villas-Boas vai, agora, tentar perceber as consequências desportivas e económicas da decisão governamental: “Vou falar com o clube para ver o que acontecerá agora para a homologação dos resultados, ou não. Esta decisão levanta outros problemas, um dos quais é decisivo: os direitos televisivos. A sobrevivência dos clubes também depende disso. Mas a decisão do governo é lógica, respeitosa com o que estamos a viver neste momento."

De acordo com os últimos dados, França tem 169.053 casos confirmados do novo coronavírus, responsável pela Covid-19, que matou 23.660 pessoas.