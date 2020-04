Ministro das Infraestruturas. CP perde quatro milhões de euros por semana durante a pandemia

"Só para ter uma ideia, a CP está a perder quatro milhões de euros por semana e nós chegámos à conclusão, a administração da CP fez-nos chegar uma proposta, que era um absurdo do ponto de vista de desperdício estarmos a circular ferro: nós tínhamos comboios com uma pessoa e, por isso, fez-se esse ajustamento", explicou Pedro Nuno Santos.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou, esta quarta-feira, no parlamento que a Comboios de Portugal (CP) "está a perder quatro milhões de euros por semana", devido à queda na procura provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Empreitadas na gaveta verão luz do dia

Lamentando a escassez de projetos de investimento público em reserva, o ministro das Infraestruturas e da Habitação adiantou, no entanto, que já pediu autorização para lançar várias empreitadas que estão “na gaveta” até ao final do ano e que é, também, intenção do Governo antecipar parte do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030.

“Espero que consigamos avançar o mais depressa possível, porque é evidente que estamos na presença de uma crise económica profunda e, na minha opinião, com efeitos duradouros. […] Os Estados têm de ser resolutos”, considerou Pedro Nuno Santos.

Questionado sobre o levantamento do estado de emergência e o aumento esperado da procura pelos transportes públicos, o governante não quis adiantar o conjunto de medidas que o Governo irá adotar, porque têm ainda de ser discutidas em reunião do Conselho de Ministros, na quinta-feira. Ainda assim, garantiu que o Governo tem estado a trabalhar com os autarcas e as empresas, neste caso, a CP, para “dar resposta a um desafio, que é o regresso à vida ativa”.