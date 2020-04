Faurecia, o maior fornecedor da Autoeuropa, despede 100 trabalhadores temporários

Veja também:

A Faurecia, maior fornecedor de componentes automóvel da Autoeuropa, vai dispensar cerca de 100 trabalhadores, todos temporários, com contrato precário.



A informação foi avançada na terça-feira pela administração à Comissão de Trabalhadores (CT) e fundamentada na redução drástica dos volumes de produção.

A Faurecia retomou a atividade na terça-feira, tal como a Autoeurpa, mas apenas com um terço dos trabalhadores. Os restantes estão em casa, usando os “down-days” ou ao abrigo do “lay-off” simplificado, com redução de um terço nos rendimentos.

Mas a incerteza é grande também para os contratados a termo e até efetivos. Ainda há pouco mais de um mês a administração tinha garantido que manter todos os 520 postos de trabalho.