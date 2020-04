​Conselhos da DGS para regressar à empresa sem risco

Veja também:

A Direção Geral da Saúde (DGS) já divulgou as regras que devem orientar o regresso dos trabalhadores às empresas. Lavar as mãos, desinfetar os espaços e manter a distância são as regras de ouro.



Limpeza, desinfeção e distanciamento são os princípios básicos do documento apresentado pela DGS sobre as regras a adotar para garantir um regresso ao emprego sem perigo de contágio.



O documento, elaborado no âmbito do Programa Nacional da Saúde Ocupacional, recomenda às empresas que promovam a automedição da temperatura por parte dos trabalhadores antes do início da jornada laboral, depois de a Comissão Nacional de Proteção de Dados ter determinado que só os próprios trabalhadores ou as autoridades de saúde podem medir a temperatura.

Já a limpeza e desinfeção das superfícies nos locais de trabalho é da responsabilidade das empresas, aconselhadas a reforçar a higienização das superfícies, mobiliário e objetos de contacto frequente, como maçanetas, interruptores, teclados e telefones pelo menos uma vez por dia, ou após cada utilização, conforme os casos.

Cabe também à empresa adquirir termómetros, preferencialmente digitais ou por infravermelhos, para evitar o contacto cutâneo. Bem como garantir o equipamento de proteção individual necessário a cada trabalhador.

Tossir para o braço e lavar as mãos

O respeito pela etiqueta respiratória e a lavagem frequente das mãos continuam a ser cuidados essenciais para a prevenção do contágio.

A DGS recomenda, por isso, paragens durante o horário de trabalho para que os trabalhadores possam lavar ou desinfetar as mãos.