Santuário de Fátima com visitas virtuais a exposições temporárias

Depois das celebrações religiosas, o Santuário de Fátima leva a casa dos peregrinos as exposições que têm passado pelos seus espaços. Na página do Santuário podem ser feitas visitas virtuais a exposições que já foram desmanteladas.

A iniciativa nasceu antes sequer de se pensar que um dia chegaríamos a ter de estar confinados em casa, mas, nesta altura assume particular importância. Em declarações à Renascença, Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário de Fátima, disse que “quando as visitas virtuais foram lançadas, não imaginávamos que poderiam vir a ser um instrumento ainda mais útil, como agora se verifica, em tempos de pandemia, para todos os que se vêm impedidos de vir ao Santuário.”

Abrangendo quase todas as exposições apresentadas desde 2010, a iniciativa tem dois objetivos: tornar a exposição acessível a pessoas que, por algum impedimento - muitas vezes o de residirem fora de Portugal - não possam deslocar-se ao Santuário de Fátima e perpetuar as informações que uma visita deste tipo reúne, uma vez que, sendo efémera, dificilmente podem voltar a juntar-se aquelas obras de arte e documentos históricos num mesmo espaço e com aquele específico discurso museológico.

As visitas encontram-se na página www.fatima.pt, “no menu Cultura e Formação”, disse Marco Daniel Duarte, acrescentando que “basta clicar em exposições temporárias e aí temos as informações relativas a essas exposições.” “Depois,” continua o diretor, “há um botão que nos leva a fazer a visita, que pode ser feita desde o primeiro núcleo até ao último núcleo, mas também podemos saltar de núcleo em núcleo dependendo dos nossos gostos.” Na página é também possível “aceder a cada um dos objetos e ter uma informação adicional sobre cada um deles, assim como fotografias.” As visitas podem ser feitas ouvindo o mesmo tema musical que os visitantes escutaram quando as exposições estiveram abertas ao público, tema que foi inspirado na temática de cada uma das exposições.

As visitas contemplam cinco exposições:

“Ser, o segredo do Coração”, a exposição temporária evocativa da aparição de junho de 1917, esteve patente ao público entre 24 de novembro de 2012 a 31 de outubro de 2013, no Convivium de Santo Agostinho. Assente em seis núcleos, propunha ao visitante fazer uma experiência, ora sensorial, ora reflexiva, acerca da temática do Imaculado Coração de Maria, que ali se vê tratada quer na sua componente histórica quer na sua componente teológica e espiritual, através de vários documentos e obras artísticas. Segundo o santuário de Fátima, durante um ano, a exposição «Ser, o segredo do Coração» acolheu cerca de 233.856 visitantes. De forma virtual, este espaço museológico já foi visitado por 10.720 vezes. A visita virtual está disponível aqui.

“Segredo e revelação”, decorreu de 30 de novembro de 2013 a 31 de outubro de 2014 e foi a exposição temporária evocativa da aparição de julho de 1917. No Convivium de Santo Agostinho, esta exposição foi uma proposta que apresentou aos peregrinos, através de documentação histórica e de espólio artístico, uma das mais importantes temáticas de Fátima: o Segredo que, desde a Cova da Iria, leva à contemplação de todo um mundo contemporâneo. A exposição “Segredo e revelação” foi visitada por cerca de 227.921 pessoas. Segundo o santuário, virtualmente já acolheu cerca de 86.643 visitantes. A visita virtual está disponível aqui.

“Neste vale de lágrimas”, a exposição temporária evocativa da aparição de agosto de 1917 esteve patente ao público de 29 de novembro de 2014 a 31 de outubro de 2015, no mesmo espaço e teve como mote o drama vivido pelos pastorinhos de Fátima, em meados de agosto de 1917, quando foram confrontados por Nossa Senhora com a visão do inferno. De acordo com o santuário de Fátima, esta exposição foi visitada por 315.378 pessoas, teve cerca de 3.591 visitas virtuais e está disponível aqui.

A exposição temporária evocativa da aparição de setembro de 1917, “Terra e Céu: peregrinos e santos de Fátima”, esteve aberta ao público de 28 de novembro de 2015 a 31 de outubro de 2016, na Basílica da Santíssima Trindade e pretendeu ser uma experiência que levava o visitante a caminhar por um percurso que fazia espelhar esses dois conceitos não antagónicos, mas, assim o entende a mensagem de Fátima, luminosamente complementares. Os números disponibilizados pelo santuário indicam que já visitaram virtualmente esta exposição cerca de 3.272 pessoas e enquanto esteve aberta ao publico acolheu 257.963 visitantes, podendo ser atualmente vista aqui.

“As cores do Sol: a luz de Fátima no mundo contemporâneo” foi a exposição temporária evocativa da aparição de outubro de 1917, patente desde 26 de novembro de 2016 a 31 de outubro de 2018, no período mais intenso das comemorações do Centenário das Aparições de Fátima. Tomando como matéria histórica o dia 13 de outubro de 1917 e os relatos diretos e indiretos sobre o Milagre do Sol, a exposição pretendeu recriar, através de vários mecanismos sensoriais, cenários relacionados com a paisagem do dia da última aparição da Virgem Maria em Fátima. Uma exposição que contou com peças cedidas, em regime de empréstimo, por colecionadores particulares e por instituições eclesiais e do mundo civil. «As cores do Sol: a luz de Fátima no mundo contemporâneo» foi visitada por cerca de 493.484 pessoas. De forma virtual foram 6.004 os visitantes. É possível aceder à exposição aqui.

A exposição temporária comemorativa do centenário da construção da Capelinha das Aparições esteve patente de 1 de dezembro de 2018 a 15 de outubro de 2019. Denominada “Capela-Múndi”, ainda não tem visita virtual, mas foi objeto de catálogo editado na Coleção Arte e Património como n.º 3 desta coleção. Enquanto esteve aberta ao público, acolheu 304.910 visitantes.

Atualmente o Santuário de Fátima promove a exposição “Vestida de Branco”, que comemora o centenário da primeira escultura de Nossa Senhora de Fátima, e que, devido à pandemia, está encerrada. No entanto, até ao dia 8 de março, já tinham passado pela exposição 56.815 visitantes. Convidando a refletir sobre a relação entre arte e devoção, num diálogo permanente entre arte antiga e arte contemporânea, tradição e inovação, a exposição recorre a peças de valor histórico e artístico do espólio do Museu do Santuário de Fátima e de outras instituições museológicas e diferentes organismos eclesiais.