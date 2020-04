​"Recordar e celebrar o Dia da Mãe faz-nos bem a todos"

A Comissão Episcopal do Laicado e Família afirma, na sua mensagem para o Dia da Mãe, que se assinala no domingo, que celebrar este dia é "apoiar todas as mulheres" que escolhem ser Mães, "apoiar e proteger, em todas as circunstâncias e casos, o dom da maternidade e proclamar com o nosso compromisso que as Mães são verdadeiras beneméritas da sociedade, pois sabem transmitir em todos os momentos, mesmo nos piores, a ternura, a beleza do perdão e a força da coragem".



Na nota, a Comissão reconhece "com gratidão a beleza do Amor de Mãe que, permanentemente, sabe ser Mãe, dedicando a sua vida ao acolhimento amoroso dos seus filhos, à sua educação integral, ao acompanhamento ao longo das diversas etapas da vida, por toda a vida e com todas as capacidades da sua vida".

O texto eecorda ainda as Mães que são maltratadas, "vítimas de violência doméstica", as que "enfrentam tempestades", "superam tormentos e constroem a partir das cinzas, com a sua persistência, a bonança nas vidas dos seus filhos e da sua família".

"Que na nossa cidadania, saibamos assumir a exigência de mudanças de mentalidade e comportamentos face ao martírio de muitas Mães não apoiadas, nem compreendidas", apela o texto.

A mensagem aproveita para lembrar palavras do Papa Francisco proferidas há dois anos por esta ocasião, em que disse "a Mãe, embora seja muito exaltada sob o ponto de vista simbólico, é pouco escutada e pouco apoiada no dia-a-dia. Pouco considerada no seu papel central na sociedade".

Neste tempo de isolamento social, marcado pela pandemia da Covid-19, a Comissão Episcopal pede que "aprendamos com as Mães o valor da vida que delas recebemos e percebamos como é bela a cultura da defesa da vida".