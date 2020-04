Porto. Obra Diocesana de Promoção Social espera início do desconfinamento em maio

A Obra Diocesana de Promoção Social, do Porto, tem a expectativa de reabrir as suas respostas sociais aos mais carenciados da cidade durante o mês de maio.

A instituição que habitualmente presta apoio a cerca de duas mil pessoas, teve de encerrar a 16 de março, por força da pandemia, a maioria das suas atividades.

Agora, o presidente da instituição, Manuel Moreira, espera ser possível voltar à normalidade "Estamos a aguardar e gostaríamos de ter essa expectativa - com toda a segurança, com a proteção necessária - de, durante o mês de Maio, podermos voltar, tanto quanto possível, a reabrir as nossas respostas sociais”.

Moreira sublinha que não tem certezas, sendo esta “apenas uma expectativa".

Por causa da declaração do Estado de Emergência, a obra Diocesana encerrou a 16 de Março grande parte das suas valências, tendo apenas a funcionar “o serviço de apoio ao domicilio e as cantinas sociais, abrangendo um universo de 650 pessoas por dia”.

Para poder responder em segurança, a Obra Diocesana de Promoção Social teve de fazer “um investimento de cerca de 20 mil euros em equipamentos de proteção individual”.

Manuel Moreira revela que a compra de material se destinou aos colaboradores: "Temos 115 pessoas todos os dias na rua a fazer este apoio ao domicilio para os nossos utentes habituais e também para os que estavam em centro de dia e centro de convívio que não tinham retaguarda e precisavam do nosso serviço na área das refeições, da alimentação, da higiene e também na lavagem da roupa."

Apelo à Região

"Aproveitamos o facto de estar a falar para a Renascença para fazer o apelo aos cidadãos da nossa terra, da nossa região da nossa diocese, para que apoiem a obra diocesana de promoção social”, diz, ainda, Manuel Moreira.

"Não é necessária uma pandemia para revelar as nossas necessidades”, pois elas “são evidente ao longo de todo o ano”, aponta.

"Criamos uma liga de amigos da obra diocesana para nós ajudar, por exemplo, na aquisição de viaturas, de que bem precisamos para continuar a servir os nossos utentes em suas casas", declara Moreira.

A Obra Diocesana de Promoção Social da Diocese do Porto foi criada há 57 anos para apoiar a população mais carenciada da cidade.

Atualmente, tem 12 centros sociais espalhados pelos bairros sociais da cidade, garantindo 56 respostas sociais, na área das creches e pré-escolar, para além de dispor de centros de dia, e centros de convívio, de cantinas sociais e serviço de apoio ao domicílio, apoiando diariamente cerca de duas mil pessoas.

A instituição criada em 1964 tem cerca de 360 colaboradores.

Nos seus estatutos, a Obra Diocesana de Promoção Social diz que “é missão da instituição de solidariedade prevenir, cuidar e tratar”, contribuindo de forma solidária para “a melhoria da qualidade de vida das pessoas e comunidades” em que intervém, através de recursos humanos com competências técnicas, afetivas e relacionais adequadas.