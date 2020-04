​Papa preocupado com os sem-abrigo que vendem jornais de rua

A Santa Sé divulgou, esta segunda-feira, uma mensagem enviada pelo Papa aos jornalistas, voluntários e vendedores de jornais nas ruas.

Francisco valoriza “a experiência de mais de 100 jornais distribuídos na rua, publicados em 35 países e em 25 idiomas diferentes e que garantem trabalho e rendimento a 20.500 sem-abrigo no mundo”.

Este realidade envolve “milhares de pessoas que em todo o mundo, que vivem e têm um emprego graças à venda destes jornais extraordinários”.

Francisco expressa proximidade para com os jornalistas, os voluntários e as pessoas que investem nestes projetos e neles continuam a trabalhar com ideias inovadoras.

“A pandemia dificultou o vosso trabalho, mas tenho certeza de que a grande rede dos jornais de rua, no mundo, sairá mais forte do que era antes”, conclui.