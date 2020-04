Criada Fundação João Paulo I para valorizar “um Papa simples e humilde”

O Papa Francisco criou a Fundação Vaticana João Paulo I com o objetivo de aprofundar a sua figura, o seu pensamento e promover os seus ensinamentos.

O pontificado de Albino Luciani durou apenas 33 dias (26 de agosto de 1978 - 28 de setembro de 1978), mas tem muito para valorizar. É o que explica a iniciativa do Papa Francisco ao instituir esta fundação.

O Papa nomeou o cardeal secretário de Estado para presidir a esta Fundação. Num artigo publicado no “L’Osservatore Romano”, o cardeal Pietro Parolin escreve que “o Papa João Paulo I foi e continua a ser um ponto de referência na história da Igreja universal, cuja importância - como São João Paulo II já salientara - é inversamente proporcional à duração do seu brevíssimo pontificado”.

O cardeal Pietro Parolin valoriza a sensibilidade pastoral de Albino Luciani, especialmente a sua ”proximidade, humildade, simplicidade, insistência na misericórdia de Deus, amor ao próximo e solidariedade”, bom como a sua determinação na “busca da unidade dos cristãos, do diálogo inter-religioso, do diálogo com a contemporaneidade e em favor da justiça e da paz.”