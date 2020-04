Bispo de Aveiro. Retoma "das celebrações comunitárias será lenta e gradual”

O bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, publicou uma nota aos párocos e diocesanos, projetando um regresso “lento e gradual” às celebrações comunitárias, após o final do estado de emergência provocado pela pandemia de Covid-19.

O bispo sugere que as festas religiosas nos moldes em que se costumam celebrar - parte religiosa e parte festiva - “devem ser adiadas ou limitadas, apenas, a uma celebração de acordo com as circunstâncias”.

A celebração dos sacramentos do batismo e do matrimónio poderá ocorrer cumprindo-se as normas em vigor.

Em relação à celebração das exéquias cristãs, “momento muito importante na vida das famílias”, o bispo de Aveiro recomenda “uma atenção especial à família em luto”.

A retoma das “celebrações comunitárias será lenta e gradual”, escreve D. António Moiteiro.