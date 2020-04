​Vizela fará testes serológicos a alunos, professores e funcionários quando regressarem à escola

A Câmara Municipal de Vizela vai fazer testes serológicos aos alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade, quando forem retomadas as atividades letivas presenciais.



“O objetivo desta medida é criar condições de segurança, em especial para esbater a propagação do surto associada a esta nova realidade, aferindo quem possa estar infetado e, desta forma, evitar a propagação, entre a comunidade escolar e por sua vez as suas famílias”, explica a autarquia, em comunicado.

Os testes serão realizados por uma equipa formada por um enfermeiro e outro técnico de saúde, que percorrerá as duas escolas do concelho, em articulação com os estabelecimentos de ensino.

Segundo o município, a realização de testes carece de autorização prévia dos encarregados de educação, mediante uma declaração escrita. Os resultados serão comunicados aos pais e/ou escolas, em função de uma indicação prévia dos encarregados de educação, num formulário próprio.

Estima-se, refere a autarquia, que sejam testados 265 alunos, 61 professores e 112 funcionários.

Para além da realização destes testes, a Câmara Municipal vai também distribuir máscaras comunitárias a professores, alunos e funcionários das escolas, confecionadas por empresários do Concelho de Vizela e certificadas pelo CITEVE, atuando essencialmente como medida preventiva e minimizando a propagação do vírus.

De destacar que esta é uma medida que integra o Programa de Apoio Municipal – Vizela Covid-19, um conjunto de medidas que “visam assegurar o combate ao surto, o estímulo à recuperação económica e a proteção social”, salienta a autarquia.

Para a próxima quarta-feira, e tendo presente a intenção do Governo em avançar com um programa de desconfinamento progressivo, já no próximo mês de maio, a Câmara Municipal de Vizela agendou uma reunião através de videoconferência com empresários do concelho.

De acordo com a autarquia “esta reunião tem como objetivo fundamental efetuar um ponto de situação atual, face às dificuldades decorrentes do surto epidémico do coronavírus, assim como discutir novas medidas de retoma económica”.