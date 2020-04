Unidade móvel de Vila Real inicia rastreio a funcionários das IPSS

Veja também:

Cerca de 570 funcionários das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de Vila Real vão fazer testes à Covid-19, uma iniciativa que será concretizada através da unidade móvel de saúde.

O rastreio resulta de uma parceria entre a Câmara de Vila Real e o Agrupamento de Centro de Saúde (ACES) Douro I – Marão e Douro Norte, e arranca esta terça-feira.

O município vai ceder a sua unidade móvel de saúde, que funcionará como ponto de recolha móvel dos testes, que serão realizados pelos profissionais do ACES Douro I.

A iniciativa vai abranger “mais de 570 funcionários que trabalham em lares, em serviço de apoio domiciliário, em centros de dias, e ainda pessoas que estão em famílias de acolhimento”, explica o presidente da Câmara de Vila Real.

"É uma forma de alargar a testagem, alternar essa testagem com os utentes, porque alguns já foram testados, e ir monitorizando a situação referente à Covid-19, no concelho de Vila Real”, acrescenta Rui Santos.

Depois dos idosos, os funcionários

Após ter sido testada a maioria dos idosos das Estruturas Residenciais para Idosos, numa iniciativa financiada pelo Município, serão, agora, testados todos aqueles que contactam diariamente com a população mais sensível à pandemia do novo coronavírus.

A Câmara de Vila Real promoveu e suportou a realização de 271 testes a utentes de oito IPSS do concelho, que deram resultados negativos à Covid-19. Os novos testes estão a cargo das duas entidades envolvidas, a câmara e o ACES.

As primeiras paragens da unidade móvel de saúde são na Associação Guiães em Movimento e no Centro Social e Paroquial de Abaças. Será, depois, alargada a todas as instituições sociais de Vila Real.

De acordo com o comunicado enviado à Renascença, “vão ser testados todos aqueles que contactam diariamente com a população mais sensível à pandemia da Covid-19". "Desta forma procura evitar-se a propagação da doença, identificando com antecedência potenciais focos de transmissão do vírus”, lê-se.