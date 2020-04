“Thank You Voucher”. Profissionais de saúde com vale para descansar no pós-Covid.

Veja também:

O grupo Travelstore, especialista em viagens de negócio e eventos corporativos, decidiu lançar o projeto “Thank You Voucher”. A ideia é permitir que profissionais de saúde - médicos e enfermeiros - recarreguem baterias e “desfrutem de uns dias de descanso” depois de terem estado na linha da frente no combate à pandemia.

A ideia do “vale” é explicada à Renascença por Frédéric Frère, CEO do grupo Travelstore.

Para se candidatarem a este voucher, os profissionais de saúde têm que entrar neste site e registar-se com nome, número de cédula profissional e unidade hospitalar a que pertencem. Depois acedem a uma lista de ofertas e escolhem a que mais lhes interessar.

“Claro que os primeiros a escolher, têm mais hipótese essa oferta. Vão receber, no mínimo duas noites de estadia, mas podem ser mais ou incluir outras valências associadas à unidade. No entanto, o site só vai ficar ativo quando terminar o estado de emergência.

Frédéric Frère diz que a adesão dos parceiros à “Thank You Voycher” tem sido muito boa e já há centenas de alojamentos disponíveis em Portugal e também no estrangeiro, nomeadamente no sul de França, Cabo Verde e Brasil. Mas espera que muitos outros, do país e do mundo se juntem à iniciativa.

Além de agradecer aos profissionais de saúde, o grupo Travelstore espera contribuir para o relançamento da atividade da atividade hoteleira e de todos os setores que intervém na cadeia de valor da indústria do turismo.