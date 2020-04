"Tenho saudades de tudo, até o que era mau seria bom agora”. Quando a solidão nos idosos também é um vírus

O apoio domiciliário da Santa Casa já é longo, desde os tempos em que o marido era auxiliado por estar acamado. Jaquelina recebe apoio na alimentação, na higiene e, sendo diabética, tem sempre ajuda na medição da taxa de açúcar no sangue e na toma da medicação. Mas há um som azucrinante que em tempos de pandemia ecoa nas paredes onde outrora chegavam a estar dois rádios ligados: chama-se solidão e é agora a única música que teima em fazer-se ouvir quando está sozinha.

“Os rádios? Eram do meu marido. Agora perderam o encanto. Ele gostava muito de música. Deixou-nos esses dois rádios e essas cassetes todas. Agora não quero ligar isso. Às vezes experimento ligar a televisão e fecho os olhos para não ver. Mas também só ouço desgraças. Agora querem abrir as escolas e as creches, estão com muita pressa, estão a ir com muita sede ao pote . Com tantos ainda a morrer e outros tantos internados."



As técnicas da Santa Casa vão fazendo esforços para que rebobine a cassete e se lembre de coisas boas, do tempo em que era operadora de caixa, o emprego com que sempre sonhou e desempenhou por mais de 30 anos. Mas a tarefa parece não ser fácil, porque “a vida foi dura”.

“Tinha 11 anos quando morreu o meu pai. A minha mãe era modista – e muito boa –, morreu já com 86. Nunca estive acostumada a estar sozinha. Há dois anos, morreu o meu marido. Olhe aí o retrato dele: tem mesmo carinha de bom, tinha 1.82m e pesava cento-e-tal quilos. Tenho saudades de tudo, até o que era mau seria bom agora" .

Agora diz estar a passar por “uma guerra que veio limpar pessoas , porque já estava cá gente a mais”. E não esconde o medo que tem de “Deus a levar”. “Medo, tenho de morrer. Até uma galinha tem medo de morrer. Veja lá se quando quer apanhar uma galinha ela não foge e nunca mais a apanha. Medo toda a gente tem."

A conversa faz-se também de silêncios. Mas há um cheiro a cozido à portuguesa que sai da cozinha e que a faz despertar. Jaquelina conta ainda com o apoio de Maria, empregada doméstica, há já oito anos. Mas o apoio doméstico não se faz apenas de aspirador na mão, até porque agora, diz, é como “uma bebé”.

“Antes quero que ela esteja ao pé de mim a conversar comigo do que limpe o pó. Digo sempre “oh Maria, limpa depois, anda para aqui um bocadinho”. Não me ralo que ela o faça depois. É a minha Maria, é muito séria, confio-lhe tudo, até o troco das compras. Quando ela sai é que vejo a diferença, já não tenho com quem falar."