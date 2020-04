​Reabrir país. Limite são quatro mil internamentos no Serviço Nacional de Saúde

Veja também:

O limite para a rutura do Serviço Nacional de Saúde (SNS), em caso de segunda vaga de Covid-19 no país, são quatro mil internamentos.



A meta foi revelada na reunião desta terça-feira, na sede do Infarmed, onde esteve Luis Mira, da Confederação dos Agricultores Portugueses.

“Era o ponto a partir do qual não havia capacidade. Deram também a informação que, neste momento, há cerca de mil pessoas com Covid que ainda estão nos hospitais. Esta é uma folga de três mil pessoas a mais que podiam absorver sem haver rutura”, explica Luis Mira.

“Fizeram essa simulação dos quatro mil, na hipótese de uma segunda vaga da doença”, acrescenta.

Nestas declarações à Renascença, Luis Mira revela que o rastreio digital através de uma aplicação móvel foi outras das propostas avançadas como forma de deteção de novos casos.

Mira explica que a aplicação vai detetando os contatos feitos ao longo de 14 dias.

“Se uma dessas pessoas com quem eu estive for detetado, numa ida a um médico, um caso positivo de Covid, é o médico que introduz isso num sistema e que manda para todas as pessoas que tenham essa aplicação e que estiveram em contacto com esse doente Covid, que eu não sei qual foi, vou receber uma notificação a dizer ‘esteve em contacto com uma pessoa que deu positivo Covid, se faz favor tenha atenção’”, refere.

Neste momento, Portugal regista um R0, número médio de contágio por pessoa infetada, entre os 0,94 e 1.04.