Porto. Maioria dos infetados nos lares de idosos são funcionários

A maioria dos infetados com Covid-19 nos lares de idosos do Porto são funcionários, de acordo com dados avançados esta terça-feira pela autarquia.

Nos testes realizados em unidades residenciais de pessoas com deficiência, sem abrigo e acolhimento de jovens e infetadas com HIV, foram registados seis casos de Covid-19: três em utentes e três em funcionários.

A autarquia revela, entretanto, que no centro de rastreio móvel, situado no Queimódromo do Porto, já foram testadas 12.500 pessoas.

A Câmara do Porto assegura que os dois programas municipais de testagem - Queimódromo e programa de lares de idosos - permitiram rastrear quase 8% da população do concelho.

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde revela que Portugal regista 948 mortes (mais 20 em 24 horas) e 24.322 (mais 295) infetados. No total, há ainda 1.389 recuperados da doença (mais 32).

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (546), seguida da região Centro (194), de Lisboa e Vale do Tejo (185), do Algarve (12), dos Açores (10) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira.

Os dados divulgados esta terça-feira, no boletim epidemiológico diário da DGS, revelam que há 221 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. Fundão, município do distrito de Castelo Branco, junta-se à lista da DGS com três casos de infeção.