​Para compensar o feriado, os CTT vão antecipar o pagamento de vales aos pensionistas

Por causa do feriado do Dia do Trabalhador, a 1 de maio, os CTT vão emitir e pagar os vales aos pensionistas três dias antes, evitando uma afluência maior às lojas e o risco de contágio.

Desta forma, a emissão e pagamento dos vales é antecipada "em três dias úteis, e faseada a distribuição, durante 15 dias”. Na prática, são emitidos a 29 de abril e são pagos até 13 de maio.

Os pensionistas que prefiram receber o vale em casa, podem optar pelo serviço de entrega ao domicílio, por 1,80 euros.

A antecipação da emissão dos vales, segundo a nota enviada pelos CTT, tem em conta "a importância de assegurar a segurança e bem-estar dos pensionistas no atual contexto de pandemia Covid-19". A empresa é responsável pelo pagamento de 370 mil vales por mês.

Os CTT lembram que os vales têm um mês de validade, “pelo que os pensionistas que não necessitem de o fazer nos primeiros dias poderão efetuar o levantamento mais tarde, evitando os dias de maior afluência”.

O horário volta a mudar no próximo mês. A partir de 4 de maio, as lojas CTT passam a funcionar das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, com exceção das lojas do aeroporto e das que se encontram inseridas em centros comerciais.