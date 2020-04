O futuro da saúde depois da pandemia

Veja também:

Tudo indica que Portugal prepara-se para aliviar as medidas de confinamento, mais de um mês depois. A curva de casos foi aplanada, mas a doença não foi vencida. Ainda há receios e, por isso, a Renascença responde a várias dúvidas com ajuda de especialistas. Começamos pela saúde.

Teresa Leão, médica de saúde pública e investigadora no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) começa por deixar claro: Mesmo com ordem para sair de casa, “vamos ter de ter muita paciência e muita cautela”.

“Temos de manter os mesmos comportamentos no regresso, comportamentos que espero que se prolonguem por bastante tempo para nos protegermos no futuro, mesmo em relação a outras doenças respiratórias”, refere.

“Há cuidados que estamos a ter agora que terão de ser continuados ao longo do tempo”. O uso da máscara, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória, a distância física das pessoas são “truques” que vamos ter de manter, mesmo no pós-Covid.

Esta especialista em saúde pública reforça que o regresso ao normal não acontecerá antes da descoberta da vacina – e acreditando que ela será 100% eficaz.

Os que defendem que nos devemos infetar para criar imunidade de grupo “partem do princípio que nós ficaremos com imunidade a médio/longo prazo. O segundo ponto pressupõe que nenhum ficasse gravemente doente. O problema é que nós contactamos com outras pessoas mais velhas ou com doenças crónicas que podem ter alguma gravidade e, portanto, é muito irresponsável eu tentar criar a minha imunidade e, de repente, por descuido, estar a contagiar um avó ou um pai, que podem vir a precisar de cuidados de saúde e não terem esse espaço. Esse é que é o grande risco”, explica.

Outro ponto fundamental no pós-Covid é a alteração do comportamento das pessoas em relação à saúde. Teresa Leão espera que “as pessoas só recorram a uma urgência quando realmente tenham uma situação grave”.

“A marcação da consulta será essencial para que a presença na sala de espera não seja muito longa e não se aglomerem muitas pessoas. Como ligar para a linha SNS24 é essencial ou ao médico de família. Por outro lado, as unidades de saúde terão também melhor a noção de quem está a entrar”, acrescenta.

Teresa Leão reforça que também essencial será que a população interiorize que “se tiver sintomas, não deve ir trabalhar, não deve estar com outras pessoas”.

O desconfinamento está “marcado” para o início de maio. Com mais pessoas na rua, o risco de haver uma segunda onda “é maior, haverá maior risco de contacto e, portanto, mais risco de transmissão e certamente existirá um aumento do número de casos”.

Se e quando isso acontecer, segundo Teresa Leão, “temos de analisar até que ponto os cuidados de saúde conseguem responder e será que está a ser demasiado acelerado e vamos travar esta aceleração”.

Esta especialista acredita que, se essa segunda vaga ocorrer, o sistema de saúde estará mais bem preparado “porque há uma série de procedimentos que, mesmo existindo um plano de contingência, não tinha sido treinado e agora está. E isto fará com que – havendo uma segunda vaga – se consiga seguir esses procedimentos de forma intuitiva. Também teremos mais ventiladores, mais elementos de proteção individual”. Apesar disso, “é essencial que após a reabertura as equipas sejam reforçadas e se consigam identificar os contactos dos casos”.

