Militares ajudam no regresso às aulas. Desinfeção nas escolas arranca na quarta-feira

Veja também:

Os militares começam, na quarta-feira, as operações de desinfeção de cerca de 800 escolas em todo o país, para “a retoma do ensino”. O anúncio foi feito esta terça-feira, em Évora, pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, no final da visita ao Centro Militar de Saúde, na cidade.



Cravinho revelou que o processo vai ser feito de “forma faseada”, depois de um meticuloso trabalho de planeamento, “concentrando-se primeiro, em escolas prioritárias, que tenham tido utilização contínua”.

Um processo que “vai começar já amanhã [quarta-feira] em todo o país”, nas escolas que “vão ser utilizadas para as aulas dos 11.º e 12.º, contando com a colaboração “de 80 equipas de desinfeção, 60 do Exército e 20 da Marinha”, acrescentou.

Nas desinfeções vão estar envolvidos cerca de “400 militares”, estimando-se que o número de escolas abrangidas ronde “as 800 do ensino secundário”, de acordo com fonte do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

Na semana passada, numa audição na comissão de Defesa, no parlamento, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) afirmava que os militares iriam lançar uma "operação gigantesca"

Para assinalar, simbolicamente, o inicio destas operações na quarta-feira, o ministro da Defesa avança que, “em principio”, estará com o ministro da Educação "numa escola da Amadora”, embora ocorram mais ações “em simultâneo”, noutras zonas do país.