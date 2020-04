O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia que estado de emergência, que termina a 2 de maio, não será renovado.

O chefe de Estado falava no final de uma reunião com peritos na sede do Infarmed, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que o estado de emergência termina no dia 2 de maio à meia noite, mas a contenção continua a ser vital.

"O fim do estado de emergência não é o fim do surto", adverte o Presidente da República.