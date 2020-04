Governo estuda "processo judicial extraordinário" de viabilidade económica de empresas e famílias

Veja também:

O Governo tem em curso medidas para criar um mecanismo extraordinário para viabilizar economicamente empresas e singulares, anunciou esta terça-feira a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.



A governante falava aos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República.

“No que se refere à justiça económica, o Programa Capitalizar introduziu alterações ao sistema de recuperação de empresas e regularização da situação de endividamento de particulares. Temos em curso a transposição da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os regimes de reestruturação preventiva, do perdão de dívidas e inibições”, começou por referir.

“Pensamos que a crise económica deverá ser objeto de reflexão no quadro da transposição dessa diretiva, mas tendemos a entender e a propugnar a criação de um mecanismo temporário, de natureza execional, um processo judicial extraordinário de viabilização de empresas e de reequilíbrio económico de pessoas singulares afetadas pela crise da Covid”, adiantou a ministra da Justiça.

Para quem tem documentos para renovar, vêm aí novos prazos para resolver o problema, assim como novas funções digitais, disse a governante.

Férias judiciais podem ser reduzidas

A ministra da Justiça admite a possibilidade de as férias judiciais serem reduzidas ao mês de agosto, uma possibilidade que permitiria recuperar algumas diligências adiadas devido à pandemia de covid-19.

“Admito que possa ser encontrado um modelo de redução as férias judiciais ao mês de agosto, mas mais não. Há famílias, vidas organizadas”, afirmou Francisca Van Dunem.

Vêm aí muitos processos de conflito, admite a ministra da Justiça. Francisca van Dunem aponta as áreas que se esperam mais críticas: “a área laboral, do comércio e das execuções”.

A ministra fez também aos deputados um ponto de situação do regime excecional de penas que libertou um total de 1.867 reclusos.

1.179 presos deixaram a cadeia devido ao perdão de pena, o Presidente da República concedeu 14 indultos e 674 beneficiaram da saída administrativa extraordinária, explicou a governante.

Quanto à área de registo e notariado, as contas são fáceis de fazer: houve quebras superiores a 70%.