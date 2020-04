Função pública vai continuar “on” no pós-pandemia, garante secretário de Estado

Nesta terça-feira, será publicado o guia "Como organizar os serviços de segurança e saúde no trabalho na Administração Pública". José Couto explica que consiste em “criar um plano de capacitação de dirigentes e trabalhadores para esta implementação, conceber e executar planos de segurança e saúde ocupacionais e desenvolver e testar um conjunto de medidas inovadoras nesse domínio, que possam ser replicadas e catalisadas a partir de um conjunto de projetos piloto que já estão em curso na administração”.

O guia inclui vários esquemas que permitem aos diferentes serviços da função pública adotar o que mais lhe convém, diz ainda José Couto. “Não só relacionado com a própria saúde do trabalhador, com a organização da estação de serviço, com pormenores que ganham relevância nas atuais circunstâncias, mas também com a criação de planos que sejam adequados ao funcionamento normal do trabalho e da gestão do serviço e questões que tenham a ver mais com a segurança, quer dos trabalhadores quer dos próprios dados a que acedem”.

“Portanto, temos uma panóplia de serviços públicos que é muito diferenciada em todos os interesses públicos que a Administração Pública prossegue e que têm de ser adequados a cada uma destas situações”, remata.