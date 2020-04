Covid-19. Desinfeção nas escolas arranca na quarta-feira

Veja também:

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, revela que a desinfeção de escolas encerradas devido à pandemia da Covid-19, para a retoma das aulas, arranca esta quarta-feira, faseadamente, em “vários sítios” do país.

“Vamos agora começar um grande trabalho com o Ministério da Educação para a desinfeção de escolas para que possa haver retoma do ensino”, disse João Gomes Cravinho, em Évora, acrescentando que o respetivo “trabalho de planeamento já está em curso e amanhã [quarta-feira] já começarão algumas desinfeções”.

O ministro da Defesa Nacional acrescentou que esta operação, para que possam ser retomadas as aulas do 11. e do 12.º anos, “vai começar em vários sítios, simultaneamente”, envolvendo “cerca de 80 equipas de desinfeção”, das quais “60 do Exército e 20 da Marinha”, num global de “cerca de 400 militares”.

Na quarta-feira, “em princípio, eu estarei com o ministro da Educação [Tiago Brandão Rodrigues] numa escola da Amadora”, precisamente no âmbito desses trabalhos de desinfeção, assinalou João Gomes Cravinho.