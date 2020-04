Covid-19. CP suspende comboios de longo curso entre 1 e 3 de maio

Veja também:

A CP não vai realizar comboios de longo curso nos três dias em que a circulação entre concelhos vai ser proibida, por decisão do governo, no âmbito do plano de contingência da Covid-19.

Em comunicado, a empresa de transporte ferroviário informa que circulação de comboios Alfa Pendular e Intercidades vai ser suspensa entre a 00h00 de dia 1 e as 24h00 do dia 3 de maio, tal como aconteceu no período da Páscoa.

Escapam à exceção algumas ligações de intercidades a Évora e Beja, assegurando a mobilidade estritamente necessária nesses eixos, já que nessa zona não há serviço regional.

Já a oferta de comboios urbanos e regionais “será mantida nos moldes em que se realiza à data de hoje”, refere a transportadora ferroviária.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado esta terça-feira.

Relativamente ao dia anterior, há mais 20 mortos (+2,2%) e mais 295 casos de infeção (+1,2%).

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 1 a 3 de maio.