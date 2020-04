Conheça a “monitorCOVID19.pt”, a app que o Governo quer para rastrear o novo coronavírus

Veja também:

Está em desenvolvimento desde março e a intenção é que seja a aplicação oficial em Portugal. Chama-se “monitor4Covid19” e é uma app para telemóvel que alerta, quem a utilizar, se esteve em contato próximo com alguém infetado pelo novo coronavírus.

A app foi apresentada esta segunda-feira, no Porto, pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC Tec), durante uma visita ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) dos ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a secretária de Estado da Valorização do Interior.

Esta aplicação procura responder “ao esforço de rastreio que há, por parte das entidades de saúde, para casos de infetados” explica à Renascença, Rui Carlos Oliveira, administrador do INESC Tec que coordena os trabalhos.

“Sempre que uma pessoa é validade como infetada há um trabalho do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de procurar os contatos recentes dessa pessoa, por serem potenciais infetados”. Este trabalho de detetive pode ser facilitado com o recurso à aplicação agora desenvolvida pelos investigadores do INESC Tec, e assim poupar-se tempo ao SNS.

Recorrendo aos telemóveis, ditos smartphones, a utilização desta aplicação é “absolutamente voluntária”, indica Rui Carlos Oliveira. Este docente, acrescenta que “só as pessoas que baixarem a aplicação de uma das lojas de aplicações da Apple ou da Google é que poderão participar neste rastreio.”

Ao utilizador não é pedida qualquer identificação

“Uma vez descarregada a aplicação, a pessoa tem a possibilidade de ligar e desligar a app”, refere o administrador do INESC Tec que sublinha que “uma vez instalada a aplicação não solicita quaisquer dados à pessoa, nem sequer autorização para obter dados do próprio telemóvel. A única autorização que pede é para utilizar a tecnologia Bluetooth do telemóvel”

É através do Bluetooth e de um sinal que vai enviando e recolhendo que será possível identificar se o utilizador da app esteve próximo de alguém infetado. O telemóvel irá avisa-lo através de uma mensagem.