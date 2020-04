​Autarquia de Macedo de Cavaleiros distribui cabazes alimentares a famílias do concelho

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros lançou o Programa de Apoio Alimentar (PAAL), um projeto que vai apoiar, no imediato, 63 famílias residentes no concelho, num total de quase 200 pessoas, das quais 65 são menores de idade.



“É uma forma de ajudar famílias que, fruto desta crise sanitária que está a afetar o país, ficaram sem quaisquer rendimentos e para as quais os apoios do Estado a que têm direito são manifestamente insuficientes para sobreviverem com dignidade”, afirma o presidente da autarquia Benjamim Rodrigues, em comunicado.

De acordo com o autarca, “estamos a falar de famílias que têm a seu cargo 65 menores de idade e que nos solicitaram ajuda, face à crise económica que estão a vivenciar”.

O PAAL contempla o apoio a 63 famílias, das quais 29 de nacionalidade búlgara - 78 adultos e 31 menores - que tinham, numa primeira fase, recebido vouchers de emergência para a aquisição de bens essenciais.