Ansiedade e insónia são principais queixas na saúde mental. "O nosso mundo mudou"

Ansiedade, insónia e manifestações somáticas do stress e ansiedade são as principais queixas nas linhas de apoio de saúde mental da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Tanto nas consultas presenciais, como nas plataformas digitais foram acompanhados centenas de profissionais de saúde e milhares de utentes no último mês. O plano abrange os 15 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e os serviços de psiquiatria dos 16 hospitais da região.

Mais de um mês após ter início a intervenção em saúde mental em contexto de catástrofe, o Gabinete de Crise da ARSLVT faz um balanço positivo da operação.

Os utentes da região que nesta fase sintam necessidade de apoio em Saúde Mental devem solicitá-lo junto dos seus centros de saúde, preferencialmente através de contacto telefónico e de e-mail.



Foram implementadas uma série de medidas preventivas relativamente à saúde mental dos profissionais de saúde, através da produção e difusão de vídeos. Nestes, são dadas indicações de como melhorar a comunicação, permitir a verbalização de emoções, criar um clima de segurança emocional e ainda normalizar sintomas que não são sinónimos de doença mental.

Nos ACES, além das consultas a profissionais, também têm sido desenvolvidas estratégias de prevenção do stress e do "burnout", assim como estratégias de proximidade às equipas que se encontram no terreno, com especial enfoque daquelas que trabalham nas Áreas Dedicadas Covid-19 (ADC).