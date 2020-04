Suspeito do estado islâmico atropela polícias nos arredores de Paris

Dois polícias ficaram feridos e tiveram de ser hospitalizados, depois de um homem os ter atropelado na cidade de Colombes, nos arredores de Paris, na segunda-feira.

O suspeito, detido no local, assumiu que tem ligações ao estado islâmico, segundo avançou o procurador francês antiterrorismo.



O suspeito, de 29 anos, tem nacionalidade francesa e de acordo com a agência Reuters, tinha uma carta no carro usado para o atropelamento onde jurava lealdade ao estado islâmico. No interior da viatura estava também uma faca.

O homem, que continua detido, não foi ainda formalmente acusado. Sobre ele não há suspeitas anteriores de ligações terroristas, pelo menos os serviços secretos franceses não tinham qualquer indicação do risco de radicalização deste individuo.

Este caso aconteceu na tarde de ontem, quando os dois elementos da Polícia Nacional efetuavam uma operação de fiscalização de rotina e foram surpreendidos pelo carro, um BMW preto que os abalroou. Um outro polícia municipal ficou também ferido, mas sem gravidade

A justiça francesa está a investigar o caso, como um ataque terrorista. O processo está a cargo da Polícia Nacional Antiterrorista francesa. As imagens, hoje amplamente divulgadas pela imprensa francesa mostram a violência do embate, com as motas ensanduichadas entre carros.

França tem sido palco de vários ataques de militantes islâmicos nos últimos anos. Desde o caso, em 2015, do ataque ao Bataclan em que morreram 130 pessoas, ao atropelamento em massa em Nice em julho de 2016 em que morreram 86 pessoas.