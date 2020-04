Recorde de deslocados. Há 50 milhões de "cidadãos invisíveis" no mundo

São também conhecidos por “cidadãos invisíveis” e já chegam aos 50,8 milhões. Tiveram de deixar as suas casas (leia-se o seu lar) por causa de condicionalismos externos – guerras, violência, conflitos ou então desastres naturais.

O número bate recordes e tem origem no ano passado. Em 2019, houve mais 33,4 milhões de novos deslocamentos – o maior valor anual desde 2012.

Todos estes dados estão no relatório anual do Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos (IDMC), conhecido nesta terça-feira. Segundo o documento, mais de 45 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas por situações de violência e outros cinco milhões foram deslocados por desastres naturais (terramotos e inundações, por exemplo).