Número de mortes diárias em Espanha volta a baixar

Espanha voltou a registar uma descida no número de mortes diárias devido à Covid-19. Depois de, na segunda-feira, a cifra ter subido para 331, agora volta a descer, para 301 óbitos nas últimas 24 horas. No total, já morreram 23.822 pessoas em Espanha.

Com 1.308 novos diagnósticos, o número de casos confirmados do novo coronavírus ascendeu a 210.773. Por outro lado, curaram-se mais 1.673 pacientes, num dia, o que eleva o número total para 102.548.

Espanha é o segundo país do mundo com mais diagnósticos de Covid-19 confirmados, apenas atrás dos Estados Unidos da América (988.469), e o terceiro com mais mortes, depois de EUA (56.253) e Itália (26.977).

No mundo inteiro, já mais de três milhões de pessoas foram infetadas, das quais mais de 211 mil morreram e quase 900 mil recuperaram.