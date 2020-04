Nem a pandemia parou a reconstrução da ponte de Génova

Veja também:

“Esta ponte é um importante símbolo do recomeço de um país." As palavras são do administrador da empresa responsável pela obra da nova ponte Morandi.

Esta terça-feira, e no meio de uma das piores crises de sempre em Itália, provocada pela Covid-19, o tabuleiro central da ponte ficou concluído. Estão de novo unidas as duas margens do Rio Polcevera, separadas depois do colapso de agosto de 2018, que provocou 43 mortos.



Em Génova, os trabalhadores, de máscaras no rosto, concluíram o tabuleiro da ponte projetada pelo arquiteto genovês, Prémio Pritzker 1998, Renzo Piano. O arquiteto, de 82 anos, ofereceu o projeto à sua cidade e diz que criou “uma ponte tão bonita como a beleza de Génova; simples, mas sem ser banal”.

A marcar o dia, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, deslocou-se ao local para prestar homenagem às 43 pessoas que morrem no colapso da ponte há menos de dois anos. Nas palavras de Conte, “o exemplo de Génova lança uma luz sobre toda a Itália”.