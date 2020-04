​Milionário norueguês detido por suspeita de assassinar a mulher

Tom Hagen é um milionário norueguês, investidor do ramo imobiliário que controla também uma das principais empresas de energia da Noruega. Foi detido esta terça-feira e acusado de homicídio ou colaboração em homicídio da mulher, Anne-Elisabeth Hagen, desaparecida há ano e meio.



Tom Hagen alega inocência. Os seus advogados negam qualquer envolvimento do seu cliente no caso, do desaparecimento de Anne-Elisabeth Hagen, de 68 anos, em outubro de 2018

Quando foi tornado público pela polícia, em janeiro de 2019, o caso atraiu a atenção de todo o estado norueguês, um país onde a taxa de criminalidade é baixa. São raros os assassinatos e os raptos, e este caso gerou grande atenção na comunicação social norueguesa, por inicialmente haver suspeitas de se tratar de um sequestro.

A família Hagen tinha alegado de que havia um pedido de resgate no valor de 10 milhões em criptomoeda, conhecida como Monero.

Passados 18 meses de investigação a polícia afirma: “Não houve nenhum sequestro, nem quaisquer negociações. Foi tudo uma manobra de distração planeada”.