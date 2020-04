França vai começar a reabrir, com estado de emergência a vigorar até 23 de julho

Veja também:

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, vai apresentar ao Parlamento uma proposta para estender o estado de emergência até ao dia 23 de julho.



O plano do governo prevê a manutenção das restrições à liberdade de movimentos, negócios e reuniões, com medidas mais rígidas nas regiões mais afetadas.

Edouard Philippe vai propor que, a partir de 11 de maio, se inicie uma reabertura gradual das creches e jardins de infância e das escolas do primeiro ciclo do Ensino Básico.

Para a semana seguinte, está previsto o início da reabertura das escolas do segundo e terceiro ciclos. As aulas do Ensino Secundário teriam início no final do mês.

Relativamente ao comércio, está prevista a reabertura de lojas e mercados, mas não de bares e restaurantes.

Os retalhistas serão obrigados a exigir o uso de máscaras por parte dos clientes dentro dos estabelecimentos. As máscaras serão também obrigatórias nos transportes públicos e nas escolas, exceto nas creches e jardins de infância.

O primeiro-ministro afirmou que as medidas de confinamento em França permitiram já salvar 62 mil vidas.

Edouard Philippe garantiu que o rigor se vai manter caso o número de novas infeções não desça abaixo das três mil por dia até 11 de maio.

Em França, o novo coronavírus já matou provocou mais de 23 mil mortos e infetou perto de 166 mil pessoas. O plano do governo será agora debatido e votado pela Assembleia Nacional Francesa.