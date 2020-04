Coronavírus. Pandemia já matou mais de 214 mil pessoas

Veja também:

A pandemia de Covid-19 já matou 214.451 pessoas e infetou mais de três milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência France Presse (AFP) às 20h00 desta terça-feira, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, 3.068.330 casos de infeção foram até agora oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na província chinesa de Wuhan.

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 840.300 são considerados curados.

Desde a contagem feita às 20h00 de segunda-feira, 5.474 novas mortes e 70.643 novos casos ocorreram em todo o mundo.

Os países com mais novos óbitos são os Estados Unidos, com 1.970 novas mortes e o Reino Unido (586).

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e de casos, com 57.533 óbitos em 1.003.328 casos. Pelo menos 112.315 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália, com 27.359 mortes, em 201.505 casos, a Espanha, com 23.822 mortes (210.773 casos), a França, com 23.660 mortes (168.935 casos) e o Reino Unido, com 21.678 mortos (161.145 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em comparação com a sua população, com 63 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida por Espanha (51), por Itália (45), França (36) e Reino Unido (32).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 82.836 casos (seis novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes (sem novos óbitos registados) e 77.555 curas.

A Europa totalizava às 20h00 128.706 mortes, para 1.420.095 casos, os Estados Unidos e o Canadá 60.462 mortes (1.053.143 casos), a América Latina e Caribe 8.912 mortes (178.627 casos), a Ásia 8.252 mortes (210.723 casos), o Médio Oriente 6.507 mortes (163.552 casos), África 1.502 mortes (34.155 casos) e a Oceânia 110 mortes (8.041 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto de autoridades nacionais e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).