App australiana de rastreio da Covid-19 já tem 2,4 milhões de utilizadores

Cerca de 2,4 milhões de australianos descarregaram a app estatal de rastreio de contactos no âmbito da pandemia do novo coronavírus, de acordo com o ministro da Saúde da Austrália, Greg Hunt.

A "COVIDSafe", aplicação desenvolvida para "smartphones", usa um sinal de Bluetooth para trocar um "passou-bem digital" com outro utilizador, quando as duas pessoas estão a 1,5 metros de distância. A aplicação cataloga o contacto e encripta-o, e os utilizadores serão notificados se tiverem estado mais de 15 minutos em contacto próximo com outro utilizador que tenha testado positivo à Covid-19.

De acordo com Greg Hunt, a Austrália conta com 6.727 casos confirmados do novo coronavírus, dos quais resultara 85 mortes. O ministro da Saúde australiano acredita que o país está a conseguir "não só aplanar a curva, mas consolidá-la, estendê-la e segurá-la".