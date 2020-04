Alemanha. Número de novos casos diários volta a subir ligeiramente

O país registou ainda mais 163 mortes, contando agora com um total de 5.913 óbitos. Ao todo, há 156.337 casos confirmados de infeção no país.

No último sábado, o ministro alemão do Trabalho disse que queria consagrar na legislação o direito à opção pelo teletrabalho, nos casos em que tal seja possível, mesmo depois de terminada a crise relacionada com a pandemia de Covid-19.

Em declarações ao jornal "Bild am Sonntag", Hubertus Heil disse que pretende introduzir esta possibilidade no quadro legislativo no próximo outono, avançando que estimativas iniciais sugerem que a proporção de pessoas em teletrabalho tenha aumentado de 12% para 25% durante a crise do coronavírus, para um total de cerca de oito milhões de pessoas.