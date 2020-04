​Presidente do Gil Vicente estranharia ausência de Proença em São Bento

"Se não estiver presente, estranho! Vou aguardar para saber como isto foi articulado. Pedro Proença devia estar, se é o representante do futebol profissional", referiu de forma lacónica o líder dos galos, Francisco Dias da Silva, que deseja que do encontro saia uma solução exequível, assente em garantias de segurança das autoridades de saúde nacionais.

Segundo o Governo, o encontro desta terça-feira à tarde, que visa avaliar as condições de regresso do futebol em plena pandemia de Covid-19, juntará os presidentes de FC Porto, Benfica e Sporting, além do líder da Federação Portuguesa de Futebol. Foi Fernando Gomes a solicitar a presença de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas, na reunião. Pedro Proença, em nome da Liga, não surgia na "convocatória" inicial, mas, ao que a Renascença apurou, ao final da manhã, o presidente da Liga foi convidado por Fernando Gomes .

Causava estranheza ao presidente do Gil Vicente, Francisco Dias, a ausência do presidente da Liga Portugal da reunião com António Costa e outros ministros, em São Bento .

"Gostava que saísse uma solução [da reunião], mas possível de executar, sempre de acordo com as diretrizes da Direcção-Geral da Saúde. Sabemos que há aqui algum risco, mas noto que noutros países, e Ligas, vão retomar [os campeonatos]. Portanto, há que arranjar as melhores soluções com o menor risco. E isso não é preciso ninguém vir dizer, nem o Sindicato dos Jogadores, ninguém. Em consciência sabemos que tem de haver condições. Se as condições forem criadas, a sociedade vai ter de começar a andar", sustenta o presidente do Gil Vicente, 10.º classificado do campeonato aquando da interrupção da competição.

Nestas declarações a Bola Branca, Francisco Dias da Silva foi ainda confrontado com a solução preconizada pela FPF, recentemente. Isto é, a concentração dos jogos em falta numa só região do país. O líder gilista até concorda com a mesma, admitindo que o risco de contágio poderia baixar, mas volta a "passar a bola" aos especialistas sanitários.

"Tem sempre de ser baseado no parecer dos técnicos, mas percebo perfeitamente que se diminuiria muito o risco, se não tivéssemos que andar a viajar, com [passagem por] aeroportos. E se se confinasse a uma zona, a uma ou duas regiões, onde se preparariam instalações para receber os clubes - e alguns nem precisariam de ser hospedados - acho que diminuiria muito o risco", faz notar, a concluir.

[notícia atualizada às 14h17, com a informação, entretanto apurada pela Renascença, de que o presidente da Federação, ao final da manhã, solicitou a presença de Pedro Proença na reunião com o primeiro-ministro]