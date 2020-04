​Presidente da Liga chamado para reunião com primeiro-ministro

O presidente da Liga, ao que a Renascença apurou, estará na reunião com o primeiro-ministro, agendada para esta terça-feira, depois de Fernando Gomes ter solicitado a sua presença. Inicialmente, na nota enviada à comunicação social pelo gabinete do primeiro-ministro, estavam previstas as presenças do presidente da Federação Portuguesa de Futebol e do diretor-geral, Tiago Craveiro, e, a pedido de Fernando Gomes, dos presidentes de FC Porto, Benfica e Sporting.

A presença de Proença foi solicitada pelo presidente da FPF, ao final da manhã. Contactada pela Renascença, a Liga, cujo executivo esteve reunido durante a manhã, não quis fazer qualquer declaração sobre a, então prevista, ausência do seu presidente da "convocatória" para a reunião com António Costa.



Também na manhã desta terça-feira, em entrevista a Bola Branca, o presidente do Gil Vicente, um dos clubes dos campeonatos profissionais, estranhava a ausência de Pedro Proença do encontro com o primeiro-ministro. Ausência que, entretanto, não se verificará

Segundo o executivo, esta reunião, prevista para as 18h00, terá como tema central a análise dos termos em que pode ser efetuada a retoma dos campeonatos profissionais e o levantamento de restrições na área do desporto.

Da parte do Governo estarão presentes, além do primeiro-ministro, o ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, o ministro da Educação e a ministra da Saúde