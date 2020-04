O exemplo holandês. Zé Pedro prevê que "não se jogará mais em Portugal" esta época

Veja também:

Zé Pedro, lateral/médio português do FC Eindhoven, do segundo escalão da Holanda, antevê medida idêntica em Portugal à que foi tomada no país em que joga. Após reunião com os 34 clubes da I e II Ligas, a Holanda encerrou oficialmente os campeonatos, devido à pandemia da Covid-19, não tendo sido atribuídos título, subidas e descidas.

Ouvido por Bola Branca, Zé Pedro lembra que já foram dados como terminados os campeonatos da Federação Portuguesa de Futebol e sustenta que, embora os interesses financeiros sejam superiores, o dinheiro não deveria estar primeiro que a saúde, igualmente, nas ligas profissionais.

"Se decidiram cancelar uns campeonatos, deveriam ter cancelado outros, pois a saúde está primeiro e os problemas financeiros, até mais, também os emblemas pequenos os têm. E se sobre esses decidiram rapidamente acabar a época, deveriam ter feito o mesmo na I e II Ligas. Mas acho que a decisão que estão a adiar ainda vai ser tomada e não se jogará mais futebol [em Portugal] esta época. Não haverá condições nos próximos dois ou três meses para tal", refere o ex-jogador de Marinhense, Real ou Sintrense.

Zé Pedro, de 27 anos, salienta que "não se pode, apesar de o futebol também estar a ser prejudicado, colocar o futebol acima da saúde". "Não é a altura certa para pensar-se em futebol", acrescenta.



Ainda assim, o jogador reconhece que terminar a época não será uma decisão pacífica. Tal como não o foi na Holanda.

"As equipas que estavam [na luta] na segunda divisão, bem como AZ e Utrech no campeonato principal, não ficaram contentes", recorda Zé Pedro, que vai permanecer em Eindhoven em 2020/21.

"Acionaram a opção por mais um ano de contrato. Vou ficar cá na próxima época. Esta foi um bocado atípica, pois fiz uma lesão e tive de ser operado. E, agora, quando tinha voltado a jogar, aconteceu este problema da Covid-19. Há que continuar a trabalhar individualmente para preparar a próxima época ", termina.