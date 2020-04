Feirense regressa aos treinos

A equipa de futebol profissional do Feirense voltou aos treinos, esta terça-feira, "de forma individualizada e respeitando todas as normais previstas no plano de retoma progressiva à competição".

Os jogadores cumpriram o seu trabalho nos relvados do complexo desportivo do clube, que está encerrado para qualquer outra atividade desportiva.

O Feirense, orientado por Filipe Rocha, ocupa o terceiro lugar da II Liga, a seis pontos do segundo classificado, o Fairense, e a oito do líder, Nacional.

Veja as imagens do regresso do clube de Santa Maria da Feira ao trabalho.