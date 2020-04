Tottenham de Mourinho regressa aos treinos individuais

"Cada jogador viajará de forma independente e deverá entrar já vestido com a roupa de treino nas instalações, que abandonará imediatamente depois de ter concluído a sessão de treino", lê-se.

O Tottenham ocupava a oitava posição da liga inglesa, quando esta foi suspensa devido à covid-19, e junta-se a Arsenal, Brighton e West Ham como equipas que já abriram os centros de treino. De acordo com notícia do jornal "The Times", a Premier League está a considerar retomar a temporada no dia 8 de junho e fechar a época a 27 de julho.