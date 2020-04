Ligas têm de apresentar planos de retoma à UEFA até 25 de maio

A UEFA define 25 de maio como data limite para as ligas e federações nacionais apresentaram os planos de retoma das suas competições. Numa carta às 55 federações que compõem a UEFA, o presidente Aleksander Ceferin notificou, ainda, que todas as ligas que não retomarem os campeonatos devem enviar a lista de clubes que participarão nas competições europeias, na próxima temporada, bem como justificação para a decisão de terminar prematuramente a época atual.

"Federações e/ou ligas devem comunicar à UEFA, até 25 de maio, os seus planos para o recomeço das competições nacionais, incluindo nesse documento a data de recomeço e o formato da competição. Nos casos em que as competições forem prematuramente terminadas, por razões legítimas, a UEFA exige às federações que expliquem, até 25 de maio, as circunstâncias especiais que justifiquem a decisão. Essas federações devem selecionar os clubes que vão participar nas competições da UEFA em 2020/21, com base no mérito desportivo em 2019/20 nas competições nacionais", escreveu Ceferin.