Fim de temporada em França. Governo não autoriza regresso do futebol até setembro

À data, o PSG lidera a classificação, com 68 pontos, seguido do Marselha, com 56. Rennes ocupa também lugar de qualificação para a Liga dos Campeões e o Lille, em quarto, em lugar de qualificação para a Liga Europa. Toulouse, Amiens e Nimes estão nos lugares de despromoção.

Resta à Liga Francesa decidir os moldes do fim do campeonato, se atribuirá título de campeão, a forma como decidirá as subidas e descidas de divisão, para além dos acessos às competições europeias.

A UEFA anunciou, esta terça-feira, que as ligas dos respetivos países terão até 25 de maio para apresentar um plano de regresso à competição, ou anunciar os clubes que estarão presentes nas provas europeias, em caso de cancelamento das provas.

"Na eventualidade de a competição interna ser prematuramente dada como concluída por motivos legítimos, a UEFA vai exigir, até 25 de maio, as circunstâncias especiais que justificam este fim prematuro e escolher os clubes para as competições da UEFA de clubes, com base no mérito desportivo nas competições nacionais de 2019/20”, disse Ceferin, presidente do órgão.

A Holanda foi o primeiro país a anunciar o término da temporada, sem campeão, promoções ou descidas de divisão. A Ligue 1 é o quinta melhor campeonato da Europa, de acordo com o "ranking" da UEFA, à frente de Portugal.

À data, a França é o quinto país mais afetado do mundo pela Covid-19, com mais de 165 mil infetados e 23 mil mortos.

Em Portugal, o primeiro-ministro António Costa recebe, esta terça-feira, em São Bento, os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Liga de Clubes, FC Porto, Benfica e Sporting, para definir as condições do regresso do futebol.

Há já diversos clubes da I e II Liga que regressaram aos treinos, ainda que com diversos condicionalismos para evitar o contágio da Covid-19. FC Porto e Benfica retomam atividade na próxima semana, após o fim do estado de emergência.