​Compras por Multibanco sobem para o valor mais alto das últimas semanas

As compras através da rede Multibanco subiram para o valor mais alto das últimas cinco semanas, de acordo com a SIBS.



Em média, os consumidores gastaram cerca de 38 euros em cada compra, na semana entre 20 e 26 de abril.

Os dados avançados esta terça-feira pela SIBS, que gere a rede Multibanco, apontam ainda para a diminuição da utilização das caixas multibanco, que caiu para metade, por causa da pandemia.

Segundo estes dados, o dinheiro está a ser gasto sobretudo nos supermercados e hipermercados, pequena distribuição alimentar, bebidas e tabaco, farmácias e parafarmácias. Estes gastos representam, agora, 65% do total das compras.

O valor gasto por cada compra desceu ligeiramente. Em média, por cada compra na rede os consumidores gastaram 38,1 euros, menos 3,3% do que na semana anterior. Mas nas compras pela internet o valor médio subiu 2,3%, para 40,6 euros.

No comércio online, o entretenimento, cultura e subscrições são mais uma vez os sectores que mais crescem (57%), seguidos da restauração, food delivery e take away (53%) e comércio alimentar e retalho (44%).

Por método de pagamento, o MB WAY continua em crescimento, entre 20 e 26 de abril registou o maior número de utilizações, desde que foi decretado o Estado de Emergência.