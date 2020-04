“O Menir de Ouro”. ​Astérix está de regresso com uma aventura que tem 53 anos

Veja também:

Um mês depois da morte de Alberto Uderzo, um dos ilustradores que criou em conjunto com René Goscinny a famosa personagem de Astérix, é anunciado que o audiolivro “O Menir de Ouro”, editado em 1967, será agora transformado em livro e chegará ao mercado em outubro.



Segundo a editora Leya, a publicação de banda desenha está marcada para 21 de outubro, a nível internacional, e sairá em simultâneo no nosso país. Como sempre, em muitas das aventuras da dupla Astérix e Obélix, “reina a agitação na aldeia gaulesa”.

A história começa com o bardo: “Cacofonix decidiu participar no famoso concurso de canto dos bardos gauleses para conquistar o Menir de Ouro! Para o protegerem neste certame seguido de perto pelos romanos, Astérix e Obélix ficam encarregados de o acompanhar: eles não devem perder Cacofonix de vista, mesmo correndo o risco de… ficarem surdos.”

O livro promete, e as ilustrações foram digitalizadas e tratadas. A Leya explica que “os colaboradores históricos de Albert Uderzo tiveram de recorrer a todo o seu talento druídico para restaurar os desenhos de acordo com a vontade do cocriador de Astérix”.